90 ألف سوري يستفيدون من مشروع مركز الملك سلمان

طرابلس- واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غرة شهر رمضان مشروع توزيع وجبات إفطار صائم للاجئين السوريين في لبنان، ويشمل تقديم الوجبات الجاهزة خلال الشهر المبارك في أماكن تجمع اللاجئين في مدن طرابلس وعكار والبقاع والجنوب وعرسال وشبعا وجبل لبنان، حيث يبلغ عدد المستفيدين منه 90 ألف لاجئ سوري. واعتمد المركز سياسة التوزيع على المخيمات الأكثر تضرراً والأشد حاجة التي تنتشر في محافظات كثيرة في لبنان. ويأتي ذلك ضمن مشروعات حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإغاثة الأشقاء المتضررين السوريين.

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