90 % زيادة في أعداد تراخيص الشركات الأجنبية والمحلية في المملكة

أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة، بأكثر من 90 % في عدد التراخيص الصادرة عن نفس الفترة في2017، حيث منحت الهيئة 499 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 .

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات بالمملكة، تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزّز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودي.

وأضاف السويل أن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودي، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق ورؤية 2030.

وحول عدد الدول المستثمرة بالسوق السعودي خلال هذه الفترة، أفاد السويل أن عددها منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثماراً بالمملكة بريطانيا، تليها الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار إلى أن النشاط الخدمي استحوذ 76% من اجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصًا، وبنسبة زيادة بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الزيادة في النشاط التجاري 40% بعدد 35 ترخيصًا، وبزيادة بلغت قيمتها 13% للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصًا، وذلك عن نفس الفترة في2017.