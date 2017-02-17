90 عملية قلب مفتوح بمدينة الملك عبد الله الطبية

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أجرت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة 90 عملية قلب مفتوح بالرضى الأدنى ضمن أكثر من ١٦٠٠ عملية قلب مفتوح تم إجراءها منذ انشاء مركز.

وتعد العمليات بالرضى الأدنى، واحدة من العمليات عالية التقنية التي يتم فيها اجراء العملية دون اللجوء الى فتحات جراحيه كبيرة خلافا لعمليات القلب التقليدية.

وبينت الإدارة الطبية أن مثل هذه العمليات لا تتوفر إلا في المركز الطبية المتخصصة كمركز القلب بالمدينة الطبية والذي تتوفر فيه الأجهزة والأدوات الجراحية الحديثة لإجراء هذا النوع من العمليات لتقديم أحدث الخدمات للمرضى ومواكبة للمراكز العالمية.

وبينت أن هذا النوع من التدخل الجراحي ذي الرضى الادنى لعمليات القلب هو الخيار الافضل لمعظم إجراءات إصلاح واستبدال صمامات القلب وبعض امراض القلب الوراثية التي تعالج جراحيا وكذلك للحد قليلا في عمليات تجسير الشرايين التاجية.

وأضافت أن من مميزات هذا النوع من الجراحات هو تقليص فترة اقامة ونقاهة المرضى بالمستشفى، كما ان استشفاء المرضى والعودة للحياة الطبيعية يكون أسرع مقارنة بمرضى العمليات التقليدية.