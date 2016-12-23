91 مليار دولار إيرادات صناعة الألعاب في العالم

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جدة ــ البلاد

حققت صناعة الألعاب إيرادات وصلت إلى 91 مليار دولار في جميع أنحاء العالم خلال عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق SuperData Research.

وحاز قطاع ألعاب الفيديو المحمولة النصيب الأكبر بإيرادات وصلت إلى 41 مليار دولار، يليه قطاع ألعاب التجزئة بإيرادات وصلت إلى 26 مليار دولار، و19 مليار دولار لقطاع ألعاب الإنترنت المجانية.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أن الفئات الجديدة مثل الواقع الافتراضي وألعاب المنافسة Esports ومحتوى ألعاب الفيديو تعتبر صغيرة الحجم، إلا أنها تنمو بسرعة، مما يبشر بازدهارها ونجاحها في عام 2017.

وتصدرت ألعاب مثل لعبة الواقع المعزز بوكيمون غو Pokémon Go وClash Royale قطاع صناعة الألعاب المحمولة، حيث بدأ هذا القطاع بالنضوج، وأصبح الآن أكثر شعبية وأقرب لقطاع الألعاب التقليدي.