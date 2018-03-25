91.8 مليون مسافر عبروا مطارات المملكة في 2017

سجَّلت مطارات المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2017م، حيث وصل عدد المسافرين حسب الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني (91.8) مليون مسافر ، أقلتهم (741.293) رحلة.

وحققت مطارات المملكة الـ27 نسبة نمو مرتفعة في أعداد المسافرين وصلت إلى (7.7%) مقارنة بعام 2016م

كما سجلت الرحلات نسبة نمو وصلت إلى (4.6%).

وشهدت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي) زيادة كبيرة

في عدد المسافرين عام 2017 إذ بلغ عدد المسافرين عبرها نحو (78.046) مليون مسافر

بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية (593.866) رحلة.

كما سجلت المطارات الداخلية ارتفاعاً نوعياً في أعداد المسافرين والرحلات، على أثر العديد من المبادرات

التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنها مشروع وطني للمطارات المحورية

الذي يهدف إلى ربط مطارات المملكة ببعضها البعض، ما ساهم في توفير عدد من الرحلات ومعالجة مشكلة نقص المقاعد

وقلة الرحلات بينها وبين بقية مطارات المملكة

وقد بلغ عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية خلال عام 2017 نحو (13.775) مليون مسافر، أقلتهم (147.427) رحلة.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعمهما الكبير والمتواصل لبرامج ومبادرات الهيئة العامة للطيران المدني، ما كان له كبير الأثر في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة.