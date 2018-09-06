94.7% من المنتجات الغذائية ملتزمة بنسبة الدهون المتحوّلة

كشف معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي عن نتائج تحاليل عينات منتجات غذائية بيّنت أن 94.7% منها ملتزمة بنسبة الدهون المتحولة الواردة في اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية GSO 2483 “الدهون المتحوّلة” (الأحماض الدهنية).

وقال الدكتور الجضعي في تغريدة له على “تويتر،” إن “الغذاء والدواء” اعتمدت منذ أكثر من عامين لائحة فنية وضعت حداً أقصى للدهون المتحوّلة في المنتجات الغذائية (2? في الزيوت والدهون النباتية، و5% في باقي أنواع الأغذية). ولأن ذلك يتطلب تغييراً في طريقة الصناعة، تم منح مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية مهلةً مناسبة للالتزام باللائحة.