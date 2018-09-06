محليات

94.7% من المنتجات الغذائية ملتزمة بنسبة الدهون المتحوّلة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو الحجة / 1439 هـ       6 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشف معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي عن نتائج تحاليل عينات منتجات غذائية بيّنت أن 94.7% منها ملتزمة بنسبة الدهون المتحولة الواردة في اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية GSO 2483 “الدهون المتحوّلة” (الأحماض الدهنية).

وقال الدكتور الجضعي في تغريدة له على “تويتر،” إن “الغذاء والدواء” اعتمدت منذ أكثر من عامين لائحة فنية وضعت حداً أقصى للدهون المتحوّلة في المنتجات الغذائية (2? في الزيوت والدهون النباتية، و5% في باقي أنواع الأغذية). ولأن ذلك يتطلب تغييراً في طريقة الصناعة، تم منح مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية مهلةً مناسبة للالتزام باللائحة.

ibrahim

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