9485 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري

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عمّان – البلاد

قدمت العيادات التخصصية السعودية 9485 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر يناير الماضي شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الخدمات الطبية المقدمة من قبل العيادات في مخيم الزعتري تأتي ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الأشقاء السوريين في جميع مناطق تواجدهم حيث تعمل العيادات السعودية من خلال 13 عيادة اختصاص بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها على تقديم أفضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على جميع الأدوية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره أن الحملة توفر جميع الاحتياج الفعلي للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الإغاثية التي تشمل جميع الجوانب الحياتية لهم وذلك من خلال العمل على تحديد المشكلات والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان مضيفًا أن العيادات التخصصية السعودية تتميز بتنوع الاختصاصات الطبية فيها والتجهيزات المتطورة بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة للاجئين السوريين وأسرهم .