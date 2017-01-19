950 مليون دولار إيرادات (بوكيمون جو) في عام

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جدة ــ البلاد

حققت لعبة الواقع المعزز (بوكيمون جو Pokémon Go) التي طورتها شركة Niantic Labs إيرادات وصلت إلى 950 مليون دولار خلال عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن الشركة المتخصصة بأبحاث السوق واستقصاء المعلومات فيما يخص التطبيقات والسلع الرقمية App Annie.

وكانت شركة تطوير الألعاب المحمولة Niantic Labs قد أطلقت لعبتها للواقع المعزز المسماة بوكيمون جو بتاريخ 6 يوليو 2016، وقد حققت اللعبة نجاحا كبيرا في مدة زمنية قصيرة،

وأعلنت الشركة بعد مرور فترة لا تتجاوز بضعة أشهر عن وصول عدد تحميلات اللعبة لأكثر من 500 مليون مرة.