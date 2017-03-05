96 % من رواد التواصل الاجتماعي مستهلكون للمعلومات

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الرياض ــ أحمد شرف الدين

اماط المختص في مجال الاتصال ماجد بن جعفر الغامدي، اللثام إحصائية جديدة تفيد بأن 96 % من رواد التواصل الاجتماعي يعتبرون مستهلكين للمعلومات، مقابل 4 % فقط من يقوموا بصناعة المعلومة.

يذكر ان الغامدي الحاصل على ماجستير الاعلام من ( UIW ) الأمريكية، يستعد لتدشين كتاب جديدة بعنوان “صناعة المحتوى الإعلامي”، خصص جز كبير منه للأسس المنهجية والاحترافية في التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، أهمها طرق الكتابة الناجحة، ومعرفة الخصائص البينية لجمهور ،

إضافة إلى التعرف بشكل عميق على هوية الشبكات الاجتماعية، وسبق كتاب الغامدي الجديد، إصدارين سابقين وهما كتابا “الإعلام والقيم”، و”الإعلام بالأرقام”.

ولفت الغامدي الذي يشغل مدير التدريب والتطوير في هيئة الإذاعة والتلفزيون، الى أن دعم العبارات بالصور المنتقاة بعناية فائقة، تجد قبولاً واسعاً لدى متابعي الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.