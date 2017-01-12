961 مليونا لتمويل 515 منشأة صغيرة ومتوسطة

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الرياض – البلاد

أوضح مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، أن عدد المنشآت التي استفادت مؤخرا من كفالة البرنامج، بلغت (515) منشأة صغيرة ومتوسطة، وذلك بإصدار عدد (921) كفالة لتلك المنشآت، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (514) مليون ريال، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج (961) مليون ريال.

وأفاد المهندس المبارك في تصريح، أن قطاع التجارة (تجارة الجملة والتجزئة – تجارة الأدوات والمعدات – تجارة المواد الغذائية) تصدر جميع القطاعات الاقتصادية لإجمالي عدد المنشآت، بنسبة (36%)، يليه قطاع التشييد والبناء (الأعمال الإنشائية – الصيانة والتشغيل – مقاولات فرعية متخصصة) بنسبة (33%)، وقطاع الصناعة بنسبة (11%)، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة (8%)،

أما القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته (12%) من إجمالي عدد المنشآت.

وبين أن المنشآت المكفولة خلال الربع الرابع من العام 2016م، قد توزعت لتشمل جميع المناطق الإدارية بالمملكة، وتصدرت منطقة الرياض كل المناطق الإدارية بنسبة (39%) من إجمالي عدد المنشآت المكفولة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (25%)، والمنطقة الشرقية بنسبة (21%)، أما باقي المناطق الأخرى فمثلت ما نسبته (15%).