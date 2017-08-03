98 مليار ريال أنفقها السعوديون على السياحة الخارجية

جدة – البلاد

أنفق سعوديون على السياحة الخارجية خلال العام الماضي 2016 أموالا تعادل نحو 12 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال نفس العام البالغ قيمته نحو 830.5 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بلغ في عام 2016 نحو 98.8 مليار ريال مقارنة بـ 84 مليار ريال في عام 2015، مسجلة ارتفاعا نسبته 17 في المائة كأعلى نسبة زيادة خلال ثلاثة أعوام.

وعلى ضوء ذلك اتجهت المملكة إلى إنشاء مناطق جذب سياحي لإعادة توجيه جزء كبير من إنفاق السعوديين في الخارج، محليا، حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في “رؤية 2030”. ومن هذه المشاريع “مشروع البحر الأحمر”، الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وكبرى الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة؛ لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، علاوة على أكبر مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية في العالم “مشروع القدية” التي أعلن عنها نائب الملك الأمير محمد بن سلمان خلال (أبريل) الماضي لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية داخل المجتمع.

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