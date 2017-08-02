9884 ريالا متوسط رواتب السعوديين و3611 ريالا للأجنبي

الرياض ــ البلاد

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 9884 ريالاً خلال الربع الأول 2017، مقابل 3611 ريالا لغير السعوديين.

ووفقاً للبيانات فإن متوسط رواتب السعوديين انخفض من 10462 ريالا، فيما سجل متوسط رواتب الاجانب ارتفاعا طفيفا من 3604 ريالات

وبحسب البيانات بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين نحو 10017 ريالاً مقابل 9240 ريالاً للسعوديات العاملات.

بينما بلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في السعودية خلال الفترة نحو 5959 ريالا.

وعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقا لنوع القطاع، اوضح التقرير ان متوسط اجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 14172 ريالا، مقابل 12135 ريالا للأجانب.بينما لم يتجاوز متوسط أجر السعودي 7603 ريالات في منشآت القطاع الخاص، و3707 ريالات لغير السعودي ,وحسب بيانات التقرير، فان اعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و 54 سنة للعامل السعودي.