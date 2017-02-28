اتفاقية بين (غرفة مكة) وجامعة جدة لدعم ريادة الأعمال

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وجامعة جدة على ضرورة إنفاذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بينهما مطلع العام الجاري في جدة، والخاصة بالتعاون في مجال ريادة الأعمال والتدريب، وذلك خلال اجتماع خاص بغرفة مكة المكرمة اليوم رأسه كل من إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة، والدكتور هاشم عبدالله النمر وكيل كلية الأعمال بجامعة جدة.

وأوضح إبراهيم برديسي الذي رأس جانب الغرفة في الاجتماع الذي عقد أمس (الاثنين) أن مذكرة التفاهم التي وقعها ماهر بين صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة والأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مدير جامعة جدة في يناير الماضي تهدف إلى التعاون في مجال ريادة الأعمال والتدريب للمساهمة في تحقيق الازدهار والرفاهية المنشودة للمجتمع السعودي، وتحقيقاً لرؤية 2030 بالتكامل والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن العلاقة بين الجانبين تأتي ضمن الخطوط العريضة لبناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة الأجهزة المختلفة لمهامها واختصاصاتها على الوجه الأكمل، وضرورة التكامل بين المؤسسات للاستفادة من تنوع الخبرات والمعلومات وصولا إلى المستقبل الزاهر والتنمية المستدامة المنشودة.

بدوره، أشار الدكتور هاشم النمر إلى أن مذكرة التفاهم حددت مجالات التعاون في دراسة موائمة البرامج الاكاديمية والتدريبية التي يقدمها الطرف الأول لاحتياجات سوق العمل واقتراح سبل تعديلها بما يكفل تحقيق اقصى استفادة ممكنة منها، وتبادل الخبرات في مجالي الاستشارات والموارد البشرية، وإعداد برامج تدريب مشترك بمقرات الطرفين وفق قواعد محددة.

وتحدث عن تنظيم فعاليات مشتركة تضم ندوات وورش عمل ومعارض ومسابقات تخدم مجالات التعاون، فضلا عن التعاون في مجال رعاية المبدعين والموهوبين، ويبحث الطرفان وضع آليات لتوفير فرص بسوق العمل لتوظيف تلك المواهب ودعمها لضمان تعظيم استفادة المجتمع منها، فضلا عن تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف، وتعاون الطرفان في تشجيع ودعم الترجمة والتأليف في مجال إدارة الأعمال.