أمين جدة يتفقد مشاريع المواقف الذكية

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جدة – ابراهيم المدني

تفقد معالي أمين محافظة جدة، د. هاني بن محمد أبوراس عددا من مشاريع المواقف الذكية شملت مشروع مواقف السيارات بمنطقة وسط جدة ومشروع مواقف الشاحنات أسفل كوبري كيلو 8 بجزئية الجنوبي والشمالي والتي تهدف إلى زيادة عدد المواقف والحد من الظواهر السلبية بتطوير هذه المواقع أسفل الجسور.

وقدمت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني خلال الجولة شرحاً لسير الأعمال المدنية في مشروع مواقف السيارات بمنطقة وسط جدة في مرحلتها الخامسة والمشتملة على أرصفة مشاة ومواقف سيارات وتمتد من أسفل جسر طريق الملك فهد والواقعة بين طريق مكة القديم وطريق المطار شمالاً بطول 1.29 كم, وعدد 627 موقفا, والتي من المتوقع تشغيلها في شهر شعبان القادم.

كما شملت الجولة الميدانية متابعة سير المرحلة الرابعة من مواقف السيارات مدفوعة الأجر “على الشارع” والتي تم تشغيلها بتاريخ 15 /5 /1438هـ والواقعة بحي البغدادية الشرقية (شارع المطار، شارع عبدالله بالخير، شارع شهاب “منطقة الجوازات”) . حيث تم إعادة تأهيل أرصفة المشاة بمجموع أطوال 4.6كم وإنشاء مواقف بعدد 654 موقفا مدعمة بـ 38 جهاز موقف للدفع بالإضافة إلى تركيب لوح إرشادي خاص بالدفع.

وفي ذات السياق قدمت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شرحاً توضيحياً عن مستجدات العمل في مشروع مواقف الشاحنات أسفل كوبري كيلو 8 بجزئيه الجنوبي والشمالي والبالغ مساحتها نحو 15.000 م2 ليتسع لنحو 78 موقف شاحنة.