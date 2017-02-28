العدد 21860 01 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء

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وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء
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الرياض- واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

كما استقبل معاليه ، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل.
وجرى خلال الاستقبالين بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل معالي وزير الخارجية بمكتبه بمقر الوزارة أمس السفير المكسيكي المعين لدى المملكة خوان ألفريدو ميراندا أورتيس، الذي سلم معاليه نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.
كما استقبل معالي وزير الخارجية ، سفير جمهورية جنوب أفريقيا المعين لدى المملكة سعد كاشاليا الذي سلم معاليه نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

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التصنيف: محليات

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