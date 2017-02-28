لا صحة لتعديل مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة

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الرياض – واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن نظام العمل كفل للعامل الوافد مكافاة نهاية الخدمة، وذلك بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك حسب المادة (84) من نظام العمل.

وقال ” لا صحة لما يتداول من تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعامل الوافد وذلك بمنحه راتب شهرين عن كل سنة.

ودعا أبا الخيل جميع العاملين من سعوديين ووافدين إلى زيارة بوابة الثقافة العمالية التي أتاحتها الوزارة لعملائها، للاطلاع والتعرف على الحقوق والواجبات والأنظمة من خلال الدخول على الموقع عبر الرابط الاتي: http://www.laboreducation.gov.sa/.