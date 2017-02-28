وكيل إمارة الشرقية يفتتح أسبوع الشجرة

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الدمام-حمودالزهراني

أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال خلال افتتاحه لفعاليات أسبوع الشجرة الأربعين في المنطقة والذي يحمل شعار ” الشجرة حياة ” ،إهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية –حفظه الله- لجميع الفعاليات التي تقام في المنطقة ومن ضمنها أسبوع الشجرة الذي يوليه سموه اهتماماً خاصاً لما تمثله الشجرة من أهمية وأثر على تحسين البيئة. ودعا د. البتال إلى المساهمة في أسبوع الشجرة وزرع هذه الثقافة خاصة عند أبنائنا وحثهم على الاستفادة من المساحات الشاسعة بغرس الأشجار المفيدة للبيئة وزراعة النخيل والنباتات والأزهار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة المناخية ، والتأكيد على هذه الثقافة لدى النشء .

من جهته نوه مدير عام الإدارة العامة للزراعة في المنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم عن دور أسبوع الشجرة وما تضيفه الشجرة من جمال للمدن والقرى ، مبيناً أن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية ساهمت في غرس نحو 100 ألف شجرة متوزعة على مختلف المدن والقرى وبعض الجهات الإدارية في المنطقة.