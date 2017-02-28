أكثر من تغريدة..!

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لا أعرف ماذا أقول له، وكل ما أعرفه لا أستطيع قوله..فقط أجلس لأراقب الكلمات تتراجع..

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لا يدري ما يريد.. يبحث عن بقاياه يحاول خلق المشاعر الأولى لأول لقاء كان ثم يصيبه الملل سريعاً يُطفئ الأغنية.. والذكريات .

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في الفترة الأخيرة من حياتي القصيرة، أحاول استعادة بعضاً مما يسرقه هذا العالم من روحي.. وأُحيي منابتي من جديد.

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ما زلت أستعيد الليل نجمةً نجمة لا أستطيع تنظيم نومي.. ولا مشاعري.

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حتى محاولاتك الفاشلة لترتيب جملة غزلية تهمني.

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أتحايل على الحزن حتى يأتي بك إليّ.

إلكانا

@i_blue_