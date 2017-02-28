شروط الهلال لحل قضية خميس وديا

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الرياض- البلاد

كشفت تقارير عن استعداد إدارة نادي الهلال لحل قضية اللاعب عوض خميس مع نادي النصر بالطرق الودية بشروط.

وقالت التقارير: إن إدارة الهلال مقتنعة أنها لم تخطئ في التعاقد مع اللاعب عوض خميس؛ حيث تم التوقيع في الفترة الحرة التي تجيز للاعب التوقيع لأي ناد، دون شرط موافقة ناديه،

وبالتالي فإنها لن تتنازل عن القضية المثارة أمام لجنة شؤون اللاعبين إلا بشروط.

من أهمها اعتراف اللاعب ونادي النصر بالخطأ والاعتذار رسمياً للأزرق وجماهيره، بالإضافة إلى التعويض المادي حيث إنها تعتبر أن اللاعب لايزال على ذمة الفريق.

وكان عوض خميس قد انتقل لنادي الهلال قبل أن يتراجع، ويوقع على عقود التجديد للنصر؛ مما أثار أزمة ضخمة بين الفريقين استدعت تدخل لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين للتحقيق في الأمر .