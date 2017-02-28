في دور 8 لكأس خادم الحرمين الشريفين.. العالمي يلتقي الزعيم أول أبريل
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الرياض- البلاد
حدد اتحاد كرة القدم يوم السبت الأول من شهر أبريل المقبل، موعدا لمباراة الهلال والنصر ضمن دور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وتأهل الهلال لهذه المرحلة عقب فوزه في مباراة دور الـ 16 على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعبر النصر بصعوبة عقبة النهضة بهدفين دون مقابل بعد مباراة من أربعة أشواط. ويدخل فريقا الهلال والنصر المباراة المقبلة بذكريات مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، التي فاز فيها النصر، وتأهل بالتالي للنهائي الذي سيلاقي فيه الاتحاد يوم العاشر من مارس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وتنتظر الفريقان مباريات صعبة في مسابقة دوري جميل، خاصة وأن الهلال يتصدر المسابقة، ويحتل النصر المركز الثاني.
الوسوم:كأس خادم الحرمين الشريفين
التصنيف: الرياضة
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