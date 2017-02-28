ناينغولان روما الفنان يُسقط إنترميلان
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إعداد- محمود العوضي
تغلب روما الإيطالي على مضيفه إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للكالتشيو. تقدم راديا ناينغولان في الدقيقة 12 بعد تمريرة من إدين دزيكو، أعقبها النينجا البلجيكي بتسديدة رائعة في شباك فيوتشيك تشيزني. وفي الدقيقة 56 عاد ناينغولان مسجلاً ثاني الأهداف بعد انطلاقة رائعة، وتحرك مميز من محمد صلاح أفرغ المساحة أمامه، ليطلق تسديدة رائعة أخرى. وفي الدقيقة 81 سجل ماورو إيكاردي هدف تقليص الفارق بعد تمريرة من إيفان بيريسيتش، وأخيراً سجل دييغو بيروتي هدف تأكيد الانتصار من ركلة جزاء، تحصل عليها دزيكو بعد عرقلة من غاري ميديل. بذلك يرفع روما رصيده إلى 59 نقطة في الوصافة بفارق 7 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، بينما تجمد رصيد النيراتزوري عند 48 نقطة في المركز السادس.
الوسوم:اينغولان روما الفنان
التصنيف: الرياضة
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