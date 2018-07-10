اقتصاد

أسهم أوروبا تواصل الصعود وشركات النفط ترتفع

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / شوال / 1439 هـ      10 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع استمرار موجة التعافي في الأسواق العالمية لينحسر التركيز على المخاوف بشأن الحرب التجارية ويتحول صوب موسم إعلان نتائج الشركات التي من المتوقع أن تكون قوية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش

ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم السادس على التوالي مع استمرار دعم قطاعات السلع للسوق بأدائها القوي.

وكانت أسهم شركات النفط أكبر داعم للمؤشر وصعد القطاع 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط

نتيجة للمخاوف من نقص محتمل في الإمدادات.

وكان من أبرز الرابحين شركة الكيماويات المتخصصة واكر كيمي

وزاد سهمها 3.8 بالمئة بعد أن رفع محللو سوسيتيه جنرال توصيتهم للسهم إلى شراء من احتفاظ.

ibrahim

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