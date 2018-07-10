القتل تعزيراً لمهرب مخدرات نيجيري في المدينة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة إثر قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المُخدر بمنطقة المدينة المنورة

وجاء في البيان:” بفضل من الله تم القبض على المدعو / بودين أويبولا أموسين – نيجيري الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المُخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء في المدينة المنورة”.