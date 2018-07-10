وزيرة الثقافة المصرية : التعاون المشترك أسهم في مزج الثقافات

الطائف- واس

نوهت معالي وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم ، بالتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الذي يشهد تطوراً سريعاً وملوحظاً أسهم في المزج بين ثقافة البلدين ، معربة عن شكرها لاختيار مصر ضيف شرف كأول دولة في سوق عكاظ لهذا العام .

وأكدت في لقاء إعلامي لهاامس بالمركز الإعلامي بسوق عكاظ أن المشاركة المصرية كانت رائعة جداً للموسيقى العربية والتخت الشرقي الذي سيبدأ فعاليات يوم غدٍ “الثلاثاء” ، وقالت : حاولنا أن نقدم خلال المشاركة منتج من الفنون المصرية ، ويتمثل الحدث الأبرز في مشاركة فنان سعودي بصحبة الفرقة الفنية المصرية ، وهذا هو ما كنا نتمنى أن يحصل ، بأن يكون هناك تبادلاً وارتباطاً تاريخياً وفنياً بصورة أقوى ترتقي لماضي الآباء والأجداد الجميل .

وأشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم بالدور الإعلامي الذي بذل لإبراز سوق عكاظ وإيصاله إلى العالم ، وقالت :” نحن بدورنا ننقل الحالة الجميلة التي نعيشها هنا والتطور المبهر الذي يحدث بسرعة , ولاحظت في أول مناسبة لي وكانت في الرياض بأن البدايات سليمة وليست مجرد أحداث لفعاليات فنية فقط ، ولكن لمزج الثقافات فيما بعض” .

وأضافت : كان هناك ما يقارب الشهر والنصف بين الزيارتين لي للمملكة ولاحظت خلالها تطوراً كبيراً ، وكل ما يحدث ننقله لبلادنا ، من ترحاب عظيم وكرم ضيافة ، الذي وجدناه في أكثر من مدينة ، والروح السائدة والبداية كانت موفقة وأحيي المملكة العربية السعودية على خطواتها السريعة والمدروسة وأنا متأكدة أنه خلال فترة وجيزة سيتضح صدى هذا التعاون في كل مدينة من مدن المملكة .

ونوهت وزيرة الثقافية بجمهورية مصر العربية بالتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين ، الذي تبلور بكون مصر ضيف شرف لهذا الحدث ، الذي يعد فخر كبير للمصريين ، مبرزة حجم التعاون الثقافي بين والتمازج الثقافي ، الذي اتضح من خلال أول فعالية في الرياض، وكانت السعادة غامرة والتجاوب من الجمهور وأعداده كبير .

ولفتت النظر إلى التعاون المستقبلي بين المملكة ومصر في جوانب أكثر اتساعاً في الثقافة والفن ، ومنها التراث ، من خلال الفنانين السعوديين ، الذين يملكون خبرة في فنون الموسيقى واستقطابهم لمصر ، للخروج بعمل مشترك يرتقي لحجم البلدين الشقيقين وعلاقتهما الضاربة في أعماق التاريخ ، مفيدة أن ما يميز المملكة هو أن لكل مدينة منها تراث متنوع .