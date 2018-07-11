ارتفاع متوسط رواتب السعوديين لـ10089 ريالاً

الرياض ـ البلاد

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع متوسط الأجر الشهري للسعوديين خلال الربع الأول 2018 لـ10089 ريالا مقابل 3768 ريال لغير السعوديين.

وفقاً للبيانات فإن متوسط رواتب السعوديين ارتفع بنسبة 2 % من 9939 ريال، مقارنة بالربع الرابع 2017 كما سجل متوسط رواتب الأجانب ارتفاعا بنسبة 3 % من 3674 ريالًا.

وبحسب البيانات بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 10289 ريال مقابل 9230 ريال للسعوديات العاملات،بينما بلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في السعودية خلال الفترة نحو 6210 ريالات.

وعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقًا لنوع القطاع، أوضح التقرير أن متوسط أجر السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بلغ نحو 11095 ريال، مقابل 10298 ريال للأجانب.

بينما بلغ متوسط أجر السعودي نحو 7197 ريال في منشآت القطاع الخاص، و3899 ريال لغير السعودي.

وحسب بيانات التقرير، فإن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة للعامل السعودي بـ 14251 ريال، مقابل 6189 ريالاً للعامل الأجنبي في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر).