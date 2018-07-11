العميد يواصل صفقاته القوية ويضم بيزتش رسميا

جدة- البلاد

أعلن نادي الاتحاد، تعاقده رسميا مع الصربي ألكسندر بيزتش؛ مهاجم ريد ستار الصربي. العميد لم يفصح عن تفاصيل الصفقة حتى الآن؛ سواء المقابل المادي أو مدة التعاقد، لكن العديد من التقارير أكدت أن الصفقة كلفت خزينة الاتحاد 4.2 مليون يورو.

اللاعب – صاحب الـ26 عاما – قاد الفريق الصربي الموسم الماضي للتتويج بطلا للدوري بمشاركته في 35 مباراة، سجل خلالهم 25 هدفا وصنع ثلاثة آخرين. الاتحاد تعاقد مؤخرا مع المدافع الأسترالي ماثيو جورمان قادما من سون بلووينجز الكوري الجنوبي،

بالإضافة إلى البرازيلي فالديفيا قادما من إنترناسيونال البرازيلي على سبيل الإعارة. يذكر أن سوق الانتقالات الجاري هو الأول للعميد منذ فترتي انتقالات مضتا، حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد منع النادي من إبرام أي تعاقدات؛ بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبيه السابقين.