الفيصل يرعى ملتقى الشركات الناشئة

مكة المكرمة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكه المكرمة امس في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أمين عام هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد.

وثمن سموه دور هيئة كبار العلماء في إبراز نهج هذه البلاد القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجهودها في إبراز رسالة الإسلام السمحة وأنه دين وسطية واعتدال ، سائلا سموه الله للجميع التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن والأمة الإسلامية.

وقد عبر الدكتور الماجد عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة نظير ما يقوم به من جهود لخدمة هذه البقعة الطاهرة وقاصديها.

من جهة اخرى وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكه المكرمة , على رعاية الملتقى السعودي الثاني للشركات الناشئة الذي تنظمه شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى خلال الفترة من 16-18 ربيع الأول المقبل .

جاء ذلك لدى استقبال سموه امس في ديوان الإمارة بمكة المكرمة معالي مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وعددا من وكلاء الجامعة وأعضاء الشركة.