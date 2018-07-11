المولد : افتقدنا مارفيك .. والصدفة قادتني للإتحاد

جدة- البلاد

كشف فهد المولد، عن سبب تراجع مستواه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018. وقال: “لم ألعب منذ فترة طويلة كرأس حربة وهذا ما أدى إلى تراجع مستواي في المونديال”.

واعترف المولد بأن الأخضر افتقد جهود نواف العابد، مشدداً على أن غيابه أثر بشكل كبير على مستوى المنتخب ككل. وأوضح المولد أن بدايته مع الاتحاد كانت بمصادفة غريبة، متابعاً: “ذهبنا أنا و7 من زملائي كمستجدين في النادي وجميعهم قُبلوا ماعدا أنا، ولكن لمشكلة في جنسية أحد أصدقائي تم استبعاده، وقبولي بدلاً عنه”.

وعبر لاعب الاتحاد عن حزنه على مستوى الأخضر، الذي ظهر به في المونديال. وأضاف: “لن أنسى هدفي في اليابان طوال حياتي خصوصاً في ظل تواجد الأمير محمد بن سلمان ، والمباراة كانت حياة أو موت”.

واستمر: “الجمهور كان ضدنا قبل اللقاء بسبب خسارة الإمارات وتعاهدنا بالفوز أمام اليابان. وانتقد المولد مدرب الأخضر خوان أنطونيو بيتزي، موضحاً أنه لم يظهر بالشكل المطلوب بسبب عدم معرفته لإمكانيات اللاعبين على عكس فان مارفيك الذي لديه تكتيك معين وعلى دراية بإمكانيات كل لاعب في المنتخب.

وكشف اللاعب عن تعرضه لمضايقات بعد إهداره ركلة الجزاء أمام منتخب مصر، رغم استطاعته التعويض بالحصول على ركلة أخرى. وأفاد المولد بأن احترافه بالخارج أثر على مستواه مواصلاً: “خانتي المفضلة هي الطرف الأيسر واستطيع اللعب في مركز رأس الحربة ولكن غيابي عن حساسية المباريات بسبب احترافي أثر عليّ”.

وأكمل: “احترافي لم يكن بالشكل الصحيح رغم أنني استفدت كثيراً من ناحية البنية الجسمانية وما إلى ذلك ولكن المشكلة كانت في عدم مشاركتي”. واختتم المولد تصريحاته مشيراً إلى تلقيه عدة عروض في الآونة الأخيرة إلا أنه يحترم عقده مع الاتحاد.