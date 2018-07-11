النظام السوري يطوق درعا ويحاصر الآلاف

درعا ـ رويترز

وصلت قوات النظام السوري المدعومة من روسيا إلى الحدود مع الأردن ونشر وحداتها هناك بعد سيطرتها على مناطق وبلدات في محافظة درعا.

واتهم مقاتلو المعارضة النظام بحصار جيب لهم، واتجاهِهِ للسيطرة على المدينة بكاملها، في مخالفة واضحة للاتفاق الموقع مع الجانب الروسي.

وقال متحدث باسم المعارضة إن الآلاف محاصرون بعد دخول قوات النظام قاعدة رئيسية غرب درعا دون قتال، وقبل إجلاء رسمي للمسلحين.

ونزح آلاف السوريين من مناطق في الجنوب خوفاً من هجوم لقوات النظام، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، والجيب الذي نزح منه السوريون في القطاع الغربي من محافظة درعا غير مشمول في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته روسيا مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد.

وأنهى الاتفاق عمليات القصف العنيف التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة، لكن المرصد قال إن سكان تلك المناطق نزحوا “خوفا من عملية قصف جديدة قد تستهدفهم”.