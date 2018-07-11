تضاعف فاتورة واردات الغذاء عالميا 3 مرات

واشنطن ــ رويترز

اظهرت معطيات تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تضاعف فاتورة الواردات الغذائية العالمية 3 مرات منذ 2000، إلى 1.43 تريليون دولار في 2017.

وحسب تقرير المنظمة، الصادر، امس الثلاثاء، ارتفعت واردات الغذاء بنحو خمسة أضعاف بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة لنقص الغذاء.

وقال آدم براكاش، وهو خبير اقتصادي لدى المنظمة ومؤلف التقرير: “هذا يدل على وجود تدهور بمرور الوقت، مما يمثل تحديا متزايدا، وخاصة بالنسبة لأفقر البلدان، لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية من الأسواق الدولية”.

وتوقعت المنظمة أن ترتفع فاتورة واردات الغذاء العالمية بنحو 3 بالمائة، إلى 1.47 تريليون دولار هذا العام.

وقالت إن الزيادة السنوية المتوقعة في الغالب ستكون ناتجة عن زيادة واردات الأسماك – وهي أغذية عالية القيمة معظمها مستورد من البلدان المتقدمة – والحبوب التي تعد من الواردات الأساسية للعديد من بلدان العجز الغذائي، ذات الدخل المنخفض.

وحسب المنظمة، فإن الدول المتقدمة تنفق فقط 10 بالمائة من عائدات صادراتها على الواردات الغذائية، مقابل 28 بالمائة للدول الفقيرة.