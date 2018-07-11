طرق تأسر قلب الرجل وتُذيبه عشقاً

خاص البلاد / نيفين عباس

هناك بعض الدلالات التى يقوم الرجل بفعلها تجيب عن السؤال الذى تبحث المرأة عن إجابته وهو هل يحب عطرى؟

اليوم نقدم لكِ بعض التصرفات التى عندما يفعلها الرجل تقول أنه يحب عطرك

كما نقدم لكِ بعض المواد التى إن تواجدت فى عطر ستخطف قلب الرجل وتذيبه عشقاً لا محالة

علامات إعجاب الرجل بعطرك

يسألك عن إسم العطر الذى تضعيه، ويبدأ فى معرفه تفاصيله وما هى محتوياته وماذا أعجبك فى هذا العطر تحديداً

يحاول التقرب منكِ كثيراً وإن ترك عطرك علامة على أحد الكتب على سبيل المثال ستجديه يحتفظ بالكتاب بجانبه ليشم عطرك به

عندما يهديك هدية ستجدى أنه إختار لكِ نفس العطر الذى أعجبه وهذه علامة على أن ذوقك يخطف قلبه ويفضل كثيراً عطورك الأنيقة

يحاول أن يستنشق خصلات شعرك وهذه الخطوة لا يفعلها الرجل إلا إن كان وقع وذاب تماماً فى غرامك

يتبدل إلى شخص أخر بمجرد وصولك، فلعطرك رائحة مميزة جذابة تخطفه على الفور من عالمه إلى عالمك، فمهما كانت درجة غضبه مثلاً ستجدى الإبتسامه تعلوا شفتيه بمجرد حضورك

مواد عند شرائك للعطر يجب أن تتوفر به

هناك بعض المكونات التى تدخل فى العطور إن توفرت فى عطرك سيدتى فحتماً أنتى قد فزتى بقلب الرجل وهى العطور التى تحتوى على

الكشمش الأسود

الإجاص أو الكمثرى

الليمون

الدراق أو الخوخ

الفانيليا

الياسمين

العود الهندى

العنبر

ورد الشام

خشب الصندل

المسك

الأزهار

التوت الأحمر

الكرز

جوز الهند

ليمون البرغموت

النيرولى

البرتقال

اللافندر أو الخزامى

زهرة الفاوانيا أو عود الريح

الخشب الكشميرى

بلورات الأمبروكسان

زهرة الجاردينيا

حبوب التونكا

خشب الأرز

زهرة السوسن

حبوب الكاكاو

بتايا أو فاكهة التنين

وتأكدى عزيزتى حواء إن دخل عطرك أحد هذه المكونات فأنتِ بكل تأكيد ستخطفى قلب وعقل الرجل فى وقت قصير

كل ما عليكِ فعله فقط هو وضع القليل من العطر وتركه يقوم بمهام عمله فى خطف حواسه ونقله إلى عالم أخر