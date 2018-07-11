عودة رحلات الطيران بين إثيوبيا وإريتريا

اديس ابابا ــ رويترز

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، امس الثلاثاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإريترية أسمرة في السابع عشر من الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وفي اتفاق تاريخي جرى توقيعه الإثنين، قررت إثيوبيا وإريتريا فتح السفارات وتطوير موانئ واستئناف رحلات الطيران، كبوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى عداء استمر 20 عاما، منذ اندلاع الحرب بينهما على حدود متنازع عليها في عام 1998.

ونقلت “رويترز” عن تولد جيبر مريم الرئيس التنفيذى للشركة الإثيوبية قوله: “مع فتح فصل جديدة من السلام والصداقة بين الدولتين الشقيقتين، نتطلع إلى بدء الرحلات إلى أسمرة”.

وأشارت الشركة في بيان لها، أنه سيجري مبدئيا تشغيل رحلة يومية، مع التخطيط بشكل “سريع جدا” لتفعيل عدة رحلات يومية، بالإضافة إلى رحلات شحن.

وأضاف البيان: “إن استئناف الروابط الجوية سيلعب دورا حاسما في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية بشكل عام بين البلدين الشقيقين”.وكان إعلان الاثنين قد أنهى رسميا واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا، والتي أسفرت عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.