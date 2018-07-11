كاريلي يوصي خيمي بالتعاقد مع سيدني

جدة – محمد صالح

أوضحت مصادر (البلاد) المقربة من البيت الوحداوي، أن لا صحة حول وجود خلاف فيما يتعلق بصيغة العقد المتعلقة بالمدافع الدولي أسامة هوساوي ورئيس نادي الوحدة حاتم خيمي،

حيث شدد المصدر بأن الأمور على ما يرام، وأنها تسير وفق الطريق الصحيح والتوقيع بين الطرفين مسألة وقت لا أكثر.

وأشار المصدر إلى أن عدم مغادرة (أبو كلبشة) إلى معسكر الفرسان الخارجي في النمسا؛ بسبب ظروف خاصة، وسيتواجد خلال أسبوع منذ لحظة مغادرة البعثة، حيث أشار المصدر إلى أن كافة الأمور منتهية بين أسامة وإدارة الوحدة، كما تم منحه شارة القيادة خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.

من جانب آخر، ذكر مصدر لـ(البلاد) أن إدارة النادي على صدد الإعلان عن اسم المدافع الذي سيتواجد بجانب (أبو كلبشة) والأرجح أنه البرازيلي مدافع فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني سيدني ريشيل، الذي اتفقت معه الإدارة بعد توصية من البرازيلي المدير الفني فابيو كاريلي.