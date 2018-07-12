إتاحة إصدار تصاريح العمل المؤقت في موسم الحج

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة أجير للعمل المؤقت في موسم الحج ، الهادفة إلى تنظيم وتشجيع العمل خلال الموسم وفق تصاريح مؤقتة.

وتوفر منصة أجير الإلكترونية سوق عمل يُمكن المنشآت العاملة في موسم الحج من طرح الشواغر الوظيفية، وكذلك يُمكن الباحثين عن عمل موسمي التسجيل في البوابة والتقديم على الوظائف المطروحة من قبل المنشآت العاملة في خدمات الحج في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، والحصول على تصاريح معتمدة للعمل في موسم الحج بعد توثيق العملية التعاقدية بين شركات الحج والعاملين المتعاقد معهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الخدمة تتيح للباحث عن عمل، بعد التسجيل ونشر سيرته الذاتية في قائمة الباحثين عن عمل، استعراض الشواغر الوظيفية والتقديم عليها، والاطلاع على العروض الوظيفية المُستلمة من المنشآت وقبول المناسب منها.

وأكد،أن الخدمة تتيح للمنشآت، إصدار تصاريح العمل المؤقتة اللازمة للعمل في موسم الحج، حيث تجمع شركات الحج بالأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج بعقود مؤقتة.

ودعا شركات الحج والأفراد الراغبين في العمل بموسم الحج إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها بوابة “أجير” الإلكترونية .