دولية

الإمارات ترفض مزاعم تضمنها تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / شوال / 1439 هـ      12 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
رفضت حكومة الإمارات المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية.

وشددت الحكومة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسُلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.

وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وقالت: “إنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن” .

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *