الاتحاد يحسم موقف باجندوح والقرني.. وبيسيتش يوقع

جدة-عبدالعزيز عركوك

‏اقتربت إدارة الاتحاد من حسم أمر الثنائي حارس الفريق عساف القرني، وجمال باجندوح من أجل تجديد عقديهما والاستمرار مع الفريق لقطع الطريق على الأندية الأخرى الراغبة في الحصول على خدماتهما وبناء على توصية الجهاز الفني للتجديد معهما قبل إقامة المعسكر الخارجي

الذي يبدأ في النمسا يوم السبت القادم، وتستعد الإدارة لحسم صفقة المحترف الأجنبي الثامن خلال الفترة القليلة المقبلة بالإضافة إلى التعاقد مع ظهير أيسر محلي.

وقد وصل المحترف الصربي أليكساندر بيسيتش يوم أمس الأربعاء إلى جدة استعدادا للدخول والانخراط في التدريبات التي تقام حاليا على الملعب الرديف بنادي الاتحاد. هذا وقد بدأ يوم أمس إجراء الفحوصات الطبية للاعبي الفريق.

من جانبه، وافق نادي الوصل الإماراتي على طلب شقيقه نادي الاتحاد، بشأن تقديم موعد مباراتهما معاً في البطولة العربية لتقام بذلك المباراة يوم السبت الموافق 11 أغسطس بدلاً من يوم 14 من الشهر ذاته وذلك بعد عرض الأمر على الجهاز الفني وموافقته عليه.

ويأتي ذلك الطلب من إدارة نادي الاتحاد بعد اعلان لجنة المسابقات إقامة مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة بين فريقي الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 18 أغسطس؛ ليتمكن الفريق من الحصول على الوقت الكافي للاستعداد للقاء.