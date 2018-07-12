دولية

«التعاون الإسلامي» تدين الهجومين الانتحاريين في بيشاور وجلال أباد

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / شوال / 1439 هـ      12 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجومين الانتحاريين الذين وقعا وسط تجمع انتخابي لحزب العوامي الوطني في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان ، وقرب محطة وقود بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان .

وعبّر معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للهجومين الانتحاريين ، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا ، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد معاليه التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والرافض للإرهاب والتطرف العنيف في جميع مظاهرهما ومهما كانت المبررات .

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *