الفيصل:علينا جميعاً توحيد الجهود لخدمة الأمة الإسلامية

جدة- واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية تعتز وتفخر بخدمة المسلمين في شتى بقاع العالم.

وقال سموه لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان “باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – أرحب بكم في هذه البقعة الطاهرة التي تحتضن أول بيت وضع للناس بمكة، ومبعث خاتم الأنبياء والرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن المملكة العربية السعودية تعتز وتفخر وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، ولا أدل على ذلك من استبدال قادتها مسمى صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: “علينا جميعاً توحيد الجهود وتضافرها لخدمة الأمة الإسلامية في العالم أجمع على وجه العموم، وفي أفغانستان على وجه الخصوص، مجدداً سموه الترحيب بالأشقاء الأفغان، سائلاً الله أن تتكلل المساعي والجهود في مؤتمر المصالحة بالنجاح، وأن يتحقق لأفغانستان التطور والاستقرار في شتى المجالات.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، دعا إلى عقد مؤتمر دولي للعلماء المسلمين لمناقشة السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان، وانطلق يوم أمس في مدينتي مكة المكرمة وجدة لمدة يومين، ويهدف لتوطيد السلم والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف بأشكالهما ومظاهرهما المختلف، بمشاركة 105 من أبرز علماء المسلمين من مختلف الدول.