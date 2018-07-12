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القتل حداً لصومالي قتل آخر في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / شوال / 1439 هـ      12 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نصه:

أقدم / أحمد محمد حسن عبدي – صومالي الجنسية – على قتل / فتحية بولي حسن – صومالية الجنسية -، وذلك بالدخول إلى منزلها وطعنها على رقبتها بسكين عمداً وعدواناً.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه يعتبر على وجه الخفية والاحتيال ويأمن معه المقتول من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / أحمد محمد حسن عبدي – صومالي الجنسية – اليوم الخميس 28 / 10/ 1439هـ ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

ibrahim

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