القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجبل الأسود الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لديوكانوفيتش، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجبل الأسود الرئيس ميلو ديوكانوفيتش بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لديوكانوفيتش، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.