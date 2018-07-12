شرطة الرياض تضبط المعتدي على عامل النظافة

القت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص اعتدى عل عامل نظافة في حديقة عامة بحي غرناطة .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله اعتداء أحد الأشخاص على عاملٍ للنظافة “وافد بنجلاديشي الجنسية” بحديقةٍ عامة بحي غرناطة شرق العاصمة الرياض , فقد أسفرت نتائج التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال ، بتوفيق الله ، عن كشف هوية المعتدي والقبض عليه “مواطن في العقد الثالث من العمر” ، حيث أقر بما نسب إليه, وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة .