نائب أمير مكة يتسلم تقرير الدفاع المدني

جدة – البلاد

تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة امس، تقرير نتائج أعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان الماضي.

وتضمن التقرير الذي سلمه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، تفصيلاً عن أعمال السلامة وجولات المسح الوقائي على منشآت إسكان المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، ومتابعة أنظمة السلامة في الأنشطة التجارية.

وتضمن التقرير نبذة عن خطة العمل المنفذة لمباشرة بلاغات الحوادث كافة من خلال الانتشار المخطط له لوحدات الدفاع المدني ، وفرق التدخل السريع الثابتة والمتحركة والموسمية في جميع أرجاء العاصمة المقدسة ومداخلها ، عوضا عن فرق المواقيت ، فيما تضمن التقرير أعمال قوة الدفاع المدني بالحرم الشريف والتوعية والجهود التطوعية.