ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا غرم الملحان، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.