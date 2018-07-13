دولية

أكثر من 300 الف شخص بحاجة للحماية من الهجمات في جنوب غرب سوريا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / شوال / 1439 هـ      13 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دعت الامم المتحدة اليوم لتوفير 85 مليون دولار أمريكي لتمويل المساعدات الانسانية المنقذة للحياة في جنوب غرب سوريا ، وذلك بعد عملية تقييم للاحتياجات قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واكدت المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية “اوتشا” فانسيا هوجنن، ان هناك اكثر من 300 الف شخص متضرر من الهجمات الدائرة في جنوب غرب سوريا، داعية الى السماح بالوصول الآمن وبدون عوائق للمساعدات الانسانية لجميع المحتاجين.

واوضحت ان الامم المتحدة والشركاء قدموا المساعدات الغذائية لنحو 8630 شخصاً ، وتعمل على توزيع المزيد في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.

ibrahim

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