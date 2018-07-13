الحكم الأرجنتيني «بيتانا» يدير نهائي كأس العالم

سيدير الحكم الأرجنتيني صاحب الخبرة نيستور بيتانا نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا باستاد لوجنيكي بعد غد الأحد، في قرار غير قابل للجدل يكافئه على أدائه محل الثقة في روسيا.

وتولى بيتانا (43 عاما) إدارة المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في الملعب ذاته وسيصبح ثاني حكم أرجنتيني يقود أهم مباراة في كرة القدم بعد أوراسيو إليزوندو عام 2006.

وفي كأس العالم الماضية في البرازيل أدار بيتانا أربع مباريات وستكون المباراة النهائية الخامسة له في البطولة الحالية، وتضمنت المواجهات السابقة التي أدارها مباراة فرنسا وأوروجواي في دور الثمانية.

وسيساعده مواطناه هرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي فيما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي أول حكم فيديو مساعد يحكم في نهائي كأس العالم.