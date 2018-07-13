اقتصاد

الذهب يتراجع مع تعزيز الدولار لمكاسبه

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / شوال / 1439 هـ      13 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتحركت في نطاق تداول ضيق مع تعزيز الدولار لمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما عززت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن الحرب التجارية الطلب على العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1245.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المعدن الأصفر 0.7 بالمئة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب للتسليم في أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1245.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أيام مقابل سلة عملات اليوم الجمعة بدعم من توقعات بارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الخميس زيادة مطردة في التضخم قد تُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار زيادة أسعار الفائدة تدريجيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 833.7 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 942.78 دولار للأوقية.

ibrahim

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