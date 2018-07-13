الرئيس راما فوزا يزور جدة التاريخية

جدة – واس

قام فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق له امس بزيارة لمدينة جدة التاريخية ، يرافقهم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ومعالي وزيرالمالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان – الوزير المرافق – .

وتجول فخامته في أرجاء المدينة واطلع على معالمها التاريخية .

كما زار فخامتة بيت نصيف وشاهد عدداً من الصور عن مدينة جدة التاريخية واستمع لشرح من مستشار أمين محافظة جدة المهندس سامي نوار عن تاريخ مدينة جدة .