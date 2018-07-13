المملكة تستعد لاستضافة أكبر حدث «هاكاثون» في الشرق الأوسط

مواصلةً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة؛ أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن فتح باب التسجيل في “هاكاثون الحج”.

ويهدف الحدث إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ مما يصب في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويتوقع أن يشهد الحدث، الذي تقام نسخته الأولى مطلع أغسطس المقبل في مدينة جدة، مشاركة ما يربو إلى 3,000 مطور ومطورة من كافة أنحاء المملكة ودول العالم، كما ستدعم شركة Google المشاركين في الفعاليًة من خلال ورشات تدريبية.

يذكر أن الاتحاد قد خصص لجوائز المنافسة ما يصل إلى مليوني ريال سعودي، لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، مقسمة على ثلاثة مراكز؛ يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال منها، ويحصل الفائز الثاني على نصف مليون والثالث على 350 ألف ريال، فيما تذهب 150 ألف ريال كجائزة للتميز وتمويل لمشاريعهم.

وتشمل المنافسة المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والتسكين، وحلول التواصل.