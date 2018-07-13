حساب المواطن : تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء

أوضح برنامج “حساب المواطن” أنه يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، (في كل الأشهر) بناءً على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار البنزين، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما تم خلال الدفعات الماضية، حيث تم تعويض جميع المستفيدين، بناءً على معدل استهلاكهم للكهرباء في فصل الصيف.

وأكد البرنامج أحقية المستفيد في التقدم باعتراض على قيمة الدعم المقدم له أو على نتيجة أهليته للاستفادة من الدعم، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa ، كما أنه يكتفى بالتسجيل لمرة واحدة في البرنامج، ولكن يجب على المتقدم تحديث بياناته فقط في حال تغيرها.