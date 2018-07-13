خالد الفيصل يعزي محمد عبده

جدة -سليمان سعيد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة واجب العزاء حضوريا للفنان محمد عبده في وفاة شقيقه احمد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأعرب الفنان محمد عبده عن بالغ شكره وامتنانه لسموه الكريم ، مؤكدا أن مواساة ومواقف سموه ليست مستغربة ، وكان لها أطيب الأثر في نفوس أسرة الفقيد وتخفيف مصابها.

كما توافد جموع المعزين من جدة وخارجها على مجلس العزاء لمواساة الفنان الكبير.

يذكر أن الفقيد والد لكل من سلطان وسلمان وسارة وسما . واليوم الجمعة آخر أيام العزاء بمنزل محمد عبده حي الزهراء.